Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 18/01/2021 23:53

SÃO GONÇALO - Equipes da Secretaria Municipal de Transportes iniciaram a vistoria de ônibus de cinco empresas que atuam na cidade: Rio do Ouro, Asa Branca, Galo Branco, Expresso Tanguá e Viação Estrela. Os agentes verificaram as condições de segurança, incluindo pneus, rampa de deficientes, dedetização dos coletivos e extintor. Dos 208 veículos checados, oito ficaram fora de circulação por conta de pneus carecas. A fiscalização continuará na próxima quinta-feira (21). Segundo os fiscais, a maioria das irregularidades pôde ser sanada na hora, permitindo a aprovação dos veículos, que ganharam um selo de segurança.

Na Expresso Tanguá, 27 veículos da frota de 50 ônibus foram aprovados e selados na hora. A fiscalização será retomada na empresa, restando 23 coletivos para serem avaliados. Na Viação Estrela, dos 47 coletivos, 23 foram vistoriados; três tiveram que cumprir a exigência de dedetização e oito saíram de circulação para a troca de pneus. As demais empresas passaram no testes. Para o subsecretário de Transportes, Fabio Lemos, a ação é fundamental para garantir a proteção da população.

"A importância da fiscalização é voltada para a população, para que os gonçalenses possam ter um serviço melhor, mais digno e com mais segurança, de acordo com as normas estabelecidas", assegurou. Ele garante que as inspeções são realizadas anualmente em todas as frotas das linhas municipais, podendo ser concluídas até o final de dezembro de cada ano. Porém, devido à pandemia do coronavírus, as vistorias tiveram que ser executadas apenas agora em janeiro de 2021.