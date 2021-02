Rio Ita inaugura WhatsApp para informações, reclamações e sugestões

No site rioita.com.br, a empresa também disponibiliza os itinerários das linhas e o preço das passagens Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 18/02/2021 14:38

SÃO GONÇALO - A Rio Ita, empresa de ônibus que opera em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e mais seis municípios da Região Metropolitana, lançou um novo Serviço de Atendimento ao Cliente através do WhatsApp. Agora, pelo número 2702-4373, os passageiros que utilizam as linhas da empresa podem pedir informações e também fazer elogios, sugestões e reclamações. O objetivo é dar comodidade e agilidade à comunicação.

“Queremos facilitar o diálogo com o nosso cliente e com a população da região onde operamos, através da ferramenta que é usada por mais de 120 milhões de brasileiros”, afirma a gerente de Controladoria Sylvia Dias Medina, destacando que o atendimento será automatizado e os dados serão tratados de forma confidencial e segura, seguindo a legislação. A Rio Ita existe há 67 anos, tem mais de 400 veículos distribuídos em 49 linhas circulando entre as regiões Metropolitana e dos Lagos e conta com 1.770 colaboradores.

Publicidade

Em seu site (www.rioita.com.br), a empresa também disponibiliza um canal de atendimento virtual para consulta aos itinerários das linhas e o preço das passagens. Além disso, o aplicativo Cittamobi já informa em tempo real a localização dos ônibus de autoviações diversas e o tempo de chegada dos coletivos aos pontos, facilitando o deslocamento dos passageiros para embarque.