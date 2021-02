Por Irma Lasmar

Publicado 18/02/2021 13:42

SÃO GONÇALO - Devido à chuva que atingiu a região, o município entrou em Estágio de Atenção na noite de ontem (17) e hoje (18) está em Estágio de Observação. Seguindo protocolos, a Defesa Civil emitiu alerta via SMS, informando a população sobre a possibilidade de chuva moderada a forte na cidade - previsão que se confirmou com a precipitação iniciada às 21h45. Até o presente momento, não houve registro de chamados para atendimento emergencial.

Choveu em quase todas as regiões da cidade e o bairro com a maior concentração foi o Arsenal, com acumulado máximo de 54.4 mm em 1h. As demais localidades que registraram chuvas significativas em uma hora foram Tenente Jardim (36.8mm), Sete Pontes (28.6 mm), Gradim (21.6 mm), Novo México (20.6 mm), Engenho Pequeno (18.2 mm) e Boa Vista (13.4 mm). Na maioria dos bairros, após perder sua intensidade, a precipitação ficou fraca, estendendo-se até 00h15.

Publicidade

Em caso de emergência, a população deve ligar para o número de telefone 199.