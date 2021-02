Possibilidade do transbordo ocorrer em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, na madrugada deste sábado (20). Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 19/02/2021 17:56

As fortes chuvas das últimas 48 horas ocorridas em algumas cidades mineiras ocasionaram o aumento, considerado alto, no nível no Rio Carangola - no perímetro de Orizânia - o que começa a trazer preocupações aos principais órgãos públicos de Natividade e Porciúncula, no interior do estado do Rio. O DIA conversou com o coordenador do Norte/Noroeste Fluminense da Defesa Civil, Coronel BM Joelson de Oliveira, que fez um panorama das condições na Região.



"Essas águas devem pegar mais por cima de Natividade, mas isso está sendo monitorado. Itaperuna não, pois o Rio Muriaé é bastante caudaloso, mas depende das chuvas desta sexta e sábado (19 e 20), se as previsões se concretizarem nós veremos o nível de chuva que pode cair e com isso até pode ser que atinja Itaperuna, mas a princípio afeta Porciúncula e Natividade." esclareceu.



Ainda de acordo com o coronel Joelson, "O Rio Carangola está subindo muito rápido, em Natividade por volta das 15h estava em 3,70 metros sendo que transborda em 5,20m. Tendo uma velocidade de 20 a 25 cm por hora, então se continuar assim pode ser que daqui a 10 horas (na madrugada) o rio transborde em Porciúncula. Está em processo de evolução de subida rápida", pontuou.



O coordenador regional explicou ainda que o Rio Carangola sofre influência das cidades de Orizânia, Faria Lemos e Tombos tendo sua cabeceira em Carangola.