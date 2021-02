São Gonçalo dispõe de cinco unidades de saúde para a vacinação, todas com drive-thru, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 18/02/2021 13:12 | Atualizado 18/02/2021 13:28

SÃO GONÇALO começou nesta quinta-feira (18) uma nova etapa de vacinação. Idosos a partir de 81 anos já podem receber a primeira dose. A imunização também continua em profissionais de saúde com mais de 60 anos, que trabalham nos hospitais locais ou que moram na cidade e atuam em hospitais fora dela. São eles: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, biólogos, farmacêuticos, assistentes sociais, biomédicos e auxiliares e técnicos de saúde bucal. Além do início desta nova fase para outro segmento de público, já estão recebendo a segunda dose in loco os profissionais de saúde da linha de frente, funcionários e moradores de Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e pessoas de residências terapêuticas.

A cidade vacinou, só na Quarta-Feira de Cinzas (17), 1.242 idosos com mais de 83 anos e 15 profissionais de saúde. Ao todo, o município soma 30.529 pessoas vacinadas, sendo 21.818 trabalhadores da saúde, 7.274 idosos com mais de 83 anos, 1.370 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e 67 pessoas de residências terapêuticas.

