SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson se reuniu com representantes de cinco supermercados da cidade com o objetivo de estreitar o diálogo entre a Prefeitura e o setor, que é grande gerador de empregos no município. Os empresários levantaram uma das pautas mais pertinentes para o crescimento e a implantação de novas unidades na cidade: o combate à violência. Eles destacaram que sofrem prejuízos com roubos de carga, mas revelaram estar confiantes com as medidas anunciadas pelo chefe do Executivo gonçalense para frear a criminalidade local, através de ações conjuntas com as forças estaduais e federais de segurança.

Além dos problemas de segurança, o encontro também abordou as melhorias na pavimentação de ruas, já em andamento pela nova gestão, e a geração de empregos, com a priorização da contratação de mão de obra da cidade pelos supermercados.

“É um dos segmentos que mais empregam no município, e essa proximidade entre empresariado e poder público é importante para entendermos as necessidades do setor. Vamos trabalhar junto com o Governo do Estado para melhorar a segurança na cidade”, comentou o prefeito. “A aproximação com essas grandes redes de supermercados facilita o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Picanço.

Os empresários demonstraram satisfação e confiança pelos temas abordados junto ao prefeito e destacaram investimentos na área da segurança pública. O encontro foi avaliado de forma positiva. “Esse apoio do poder público é muito importante, porque futuramente vai gerar mais investimento, mais lojas, mais emprego. O setor nunca teve esse tipo de aproximação. Tudo indica que será uma gestão séria no município. Estamos confiantes”, disse o empresário Adriano Mendonça.

Além deles, também estiveram presentes no encontro com o prefeito o secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Picanço, o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Alex Asth, o vereador Nelsinho Ruas, os empresários João Costa e Adriano Mendonça, ambos representantes da rede Multimarket, Vinícius Bonifácio, da rede Supermarket, Felipe Toffano, da rede Grand Marché, e João Paulo Ferreira, do Supermercado Econômico.