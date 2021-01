Ação conta com motofogs e motobomba Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 19/01/2021 08:00

SÃO GONÇALO - A Vigilância em Saúde Ambiental continua sua programação de sanitização do município. São dois tipos diferentes: semanalmente nas unidades de saúde usando o quaternário de amônio de 5ª geração diluído em água e aplicado por motobomba; quinzenalmente nas ruas dos bairros, com o mesmo produto diluído em glicerina vegetal e lançado no ar através de 22 motofogs. Outras 10 motos são usadas para o controle de arboviroses, combatendo o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Ontem (segunda, 18) foi a vez do Camarão, Porto Novo, Jóquei, Zé Garoto, Centro, Zumbi, Pita, Mutuapira e Cruzeiro do Sul receberem a desinfecção contra o coronavírus. Hoje (terça, 19) serão Anaia Grande, Vila Candoza, Jardim Bom Retiro, parte do Jardim Catarina e Antonina. Já o fumacê antidengue aconteceu ontem no Galo Branco, Covanca e Itaúna e hoje será no Lindo Parque, Neves e Porto do Rosa.

“O quaternário de amônio diluído em glicerina vegetal não é agressivo e não causa nenhum problema ao ser humano, que pode até passar no meio da fumaça. Essa pulverização sempre prioriza os locais com maior incidência de casos de Covid-19, segundo dados coletados com a equipe do Departamento de Vigilância Epidemiológica, mas todos os bairros recebem o serviço, pelo menos a cada 15 dias”, disse Adaly Fortunato, diretor do departamento de Vigilância em Saúde Ambiental.

No restante da semana, a sanitização contra o coronavírus acontecerá nos seguintes locais:

Quarta-feira (20): Anaia Pequeno, Arrastão, Pacheco, Gebara, Jardim Catarina e Nova Cidade

Quinta-feira (21): Arsenal, Jardim Tiradentes, Lagoinha, Guaxindiba, Jardim Catarina e Trindade

Sexta-feira (22): Engenho do Roçado, Jardim Miriambi, Marambaia, Santa Luzia, Luiz Caçador e Recanto das Acácias

Já o combate às arboviroses se dará nos seguintes dias e lugares:

Quarta-feira (20): Rocha, Venda da Cruz e Itaoca

Quinta-feira (21): Estrela do Norte, Tenente Jardim, Morro do Castro e Mutuá

Sexta-feira (22): São Miguel, Engenho Pequeno e Mutuaguaçu