São Gonçalo recebeu 13.149 doses da CoronaVac. Nesta primeira etapa, a vacinação será, exclusivamente, para os profissionais de saúde da ativa, idosos institucionalizados e moradores de residências terapêuticas, de acordo com as determinações do Ministério da Saúde Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 24/01/2021 18:09

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde terminou, na sexta-feira (22), parte da distribuição das vacinas CoronaVac para as unidades de saúde. Até as 14h, 4.661 doses da vacina já tinham sido aplicadas, sendo 4.424 para trabalhadores da saúde e outras 237 para idosos e funcionários de instituições de longa permanência. Ao todo, já foram entregues 6,5 mil vacinas nas unidades, incluindo as redes públicas municipal e estadual e também as particulares que trabalham com urgência e emergência.

A distribuição teve início na quarta-feira (20), mas apenas metade das doses foi deixada nas unidades de saúde para que não houvesse extravio ou perda por eventual falta de energia elétrica que desligasse os refrigeradores. “Não podemos perder nenhuma dose, não temos sobras”, disse o coordenador de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Rafael Vidal.

Publicidade

Na próxima semana, as equipes voltam a entregar novas remessas nos mesmos locais e nos PAMs Coelho, Neves e Alcântara. O Hospital Luiz Palmier, o Pronto Socorro Infantil e o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) já tinham zerado os estoques que foram entregues, na última quarta-feira, e serão reabastecidos para acabar de vacinar todos os funcionários.

As instituições de longa permanência estão recebendo a visita de funcionários da Secretaria de Saúde, que levam as vacinas, aplicam e recolhem as sobras. As instituições e residências terapêuticas continuarão sendo visitadas na próxima semana.

Publicidade

A distribuição e a aplicação das doses estão sendo controladas através de protocolos direcionados pelo Ministério da Saúde. No momento da aplicação, os beneficiados preenchem ficha e assinam que receberam a vacina. Toda a documentação é lançada no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SIPNI). A partir de segunda-feira, toda a distribuição também será comunicada ao Ministério Público Estadual.

“Estamos fazendo todo o processo de distribuição com muita lisura e cuidado para que não tenhamos nenhum tipo de problema com desvios ou fraudes. Todas as vacinas estão sendo cadastradas na entrega e os relatórios de aplicação estão sendo feitos diária e nominalmente, e logo em seguida lançados no sistema do Ministério da Saúde”, descreveu Rafael.

Publicidade

São Gonçalo recebeu 13.149 doses da CoronaVac. Nesta primeira etapa, a vacinação será, exclusivamente, para os profissionais de saúde da ativa, idosos institucionalizados e moradores de residências terapêuticas, de acordo com as determinações do Ministério da Saúde. Por enquanto, não haverá vacinação em postos de saúde para a população.

A vacina contra o coronavírus é contraindicada para menores de 18 anos, gestantes, pessoas que já apresentaram reação anafilática confirmada a qualquer componente da vacina e aquelas que estão contaminadas com o coronavírus ou com sintomas da doença. As vacinas para a segunda dose estão sob gerência da Secretaria de Estado de Saúde, na Coordenadoria Geral de Armazenagem (CGA), no Barreto, em Niterói, para garantir que o esquema vacinal aconteça conforme o determinado pelo fabricante, 21 dias após aplicação da primeira dose.