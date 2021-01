São Gonçalo

Cinemas serão reabertos nos shoppings de São Gonçalo sob protocolos

As salas de cinema precisarão obter com a Vigilância Sanitária o certificado Cultura Legal, que enumera as exigências para o retorno, como funcionar com 40% das ocupações, oferecer álcool em gel, aferir a temperatura e exigir o uso de máscaras

Publicado 25/01/2021 23:13 | Atualizado há 10 horas