Projeto tem o objetivo de oferecer um local para que os autistas possam se expressar artisticamente e se divertir Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 26/01/2021 10:00

Espaço do Autista de São Gonçalo, está com inscrições abertas até o dia 31 deste mês. Para participar é necessário ter entre 10 e 21 anos e realizar o processo pela internet, gratuitamente, através do link SÃO GONÇALO - Com oficinas de arte, dança e música voltadas exclusivamente para autistas, o projeto O Azul Pintou a Arte, promovido pela, está comabertasdeste mês. Para participar é necessário tere realizar o processo pela internet, gratuitamente, através do link https://forms.gle/fv6fjAnf7G6cT3ad9 . As vagas são limitadas.

Contemplado pela Lei Aldir Blanc, o projeto tem o objetivo de oferecer um local para que os autistas possam se expressar artisticamente e se divertir. Além da parte terapêutica, a conclusão das oficinas culminará em uma exposição de artes, apresentação de dança e concerto, tudo direcionado para garantir mais visibilidade e promover a conscientização sobre o transtorno do espectro do autismo (TEA).

Publicidade

"Temos a certeza que esse projeto contribuirá muito no sentido de que futuramente outros lugares de fala para os autistas surgirão e, com isso, avançaremos na conscientização e diminuição do preconceito", explica Marcia Medeiros, presidente da ONG Espaço do Autista.

O projeto será executado em três etapas, começando pela seleção, quando será realizada uma avaliação individual com uma psicóloga para determinar quais os pontos de interesse e qualificação do jovem para uma ou mais oficinas. Em seguida, terão início as oficinas, com encontros presenciais, individuais, com horários pré-agendados e seguindo protocolos rígidos de segurança em virtude da pandemia do coronavírus. Fechando o ciclo, será realizada a apresentação, virtualmente, de tudo que foi ensinado e desenvolvido ao longo do período.

Publicidade

As oficinas de arte terão ênfase em pintura e colagem. Já as de dança, em hip hop, e de música, em instrumentos de percussão. As aulas começam na segunda quinzena de fevereiro. Para mais informações, o Espaço do Autista disponibiliza o telefone 98698-0719.