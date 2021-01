Os diretores receberam orientações sobre as prioridades pedagógicas neste momento de pandemia, com o ensino a distância Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 26/01/2021 14:00

SÃO GONÇALO - A secretária de Educação, Lícia Damasceno, reuniu-se com os 116 diretores das escolas municipais, em grupos separados de manhã e à tarde para evitar aglomeração, aos quais apresentou o organograma da Secretaria e as metas de atividades traçadas para 2021. Durante a reunião, foram pontuadas questões como a valorização do secretário escolar e a necessidade do diretor adjunto.

"Como é propósito do prefeito Capitão Nelson, estaremos acolhendo o servidor público. Precisamos estar motivados. Toda a minha carreira foi na sala de aula e conheço bem todas as necessidades dos diretores”, afirmou Licia.

Mesmo com o ano letivo começando de maneira remota, a secretária pontuou alguns serviços que precisam ser realizados para que a retomada das aulas presenciais aconteça de forma gradual e segura. Os diretores também receberam orientações sobre as prioridades pedagógicas neste momento de pandemia, com o ensino a distância. “Passamos todos os protocolos a serem seguidos para que os diretores escolares consigam realizar uma boa gestão”, disse Lícia.