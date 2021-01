Os débitos financeiros também podem ser negociados pelo WhatsApp (11) 99575-2096 ou pela Central de atendimento telefônico nº 0800 591 1222 Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 26/01/2021 12:00

SÃO GONÇALO - Os gonçalenses e moradores da cidade podem consultar seu CPF no cadastro do Serasa Score e simular ou contratar empréstimos no caminhão itinerante que ficará estacionado no São Gonçalo Shopping desta terça-feira até sábado (26 a 30 de janeiro), das 8h às 18h. O veículo de 11 metros de comprimento e cinco metros de largura foi totalmente adaptado para receber as pessoas e disseminar educação financeira em cidades de todo o país. “Ir até o consumidor é uma oportunidade para que todos tenham acesso aos serviços que oferecemos. Acreditamos que a informação é fundamental para que eles tenham mais controle sobre sua vida financeira”, destaca o gerente Matheus Moura. O endereço é Av. São Gonçalo nº 100, Boa Vista - Rodovia Niterói-Manilha km 8,5.

Atualmente, o Serasa conta com 46 empresas parceiras, entre bancos, cartões de crédito, operadoras de telefonia e TV por assinatura. A empresa tem monitorado a evolução da pandemia nas cidades por onde o caminhão passa, podendo alterar ou suspender os serviços a qualquer momento, caso haja orientação das autoridades de saúde locais.

Entre as medidas de cuidado e proteção adotadas no caminhão estão: medição de temperatura na fila antes da entrada; álcool gel em todos os locais de permanência dos clientes, dentro e fora do veículo; fila com distanciamento mínimo de 1,5 metros; acrílico separador entre as posições de atendimento internas; tenda na área externa para atendimento; só é permitida a entrada do consumidor sem acompanhante no caminhão; presença de um profissional de saúde no local, esclarecendo dúvidas.

Aqueles que não queiram ou não possam se dirigir até o caminhão por conta da pandemia podem contar com os serviços Serasa no site e aplicativo da companhia. Os débitos financeiros também podem ser negociados pelo WhatsApp (11) 99575-2096 ou pela central de atendimento telefônico nº 0800 591 1222.