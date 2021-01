O Mal de Hansen tem cura e o tratamento é gratuito e disponível no SUS à base de antibióticos Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 29/01/2021 19:36

SÃO GONÇALO - O Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase é comemorado neste domingo (31) e, para lembrar a data e alertar a população sobre a importância de vigiar o próprio corpo, a Coordenação do Programa de Hanseníase da Secretaria Municipal de Saúde fará ações de conscientização nas salas de espera dos três polos sanitários que atendem e tratam a doença na cidade. A primeira atividade foi nesta sexta-feira (29) nos polos sanitários Hélio Cruz, em Alcântara, e Dr. Augusto Sena, em Rio do Ouro. Na quinta-feira (04) acontecerá no Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, no Zé Garoto. (ENDEREÇOS AO FINAL DA MATÉRIA)

O objetivo da interatividade nas salas de espera dessas unidades de saúde é alertar os pacientes sobre o diagnóstico precoce da doença, que pode levar à incapacidade física irreversível se não for tratada no início. Sua principal característica é uma mancha esbranquiçada, avermelhada ou amarronzada em qualquer parte do corpo, que não coça e altera a sensibilidade da pele ao calor, à dor e ao tato.

Publicidade

“A hanseníase merece atenção e divulgação porque é uma doença negligenciada, muitos não a conhecem. Por se tratar de uma mancha que não coça, não dói, e só tem alteração de sensibilidade, o indivíduo não dá muita importância. É importante ficar atento aos sinais e deve-se procurar uma unidade de saúde para o diagnóstico o mais rápido possível para iniciar o tratamento, que leva de seis meses a um ano. Hanseníase tem cura e o tratamento é totalmente gratuito e disponível no SUS”, explica a coordenadora do Programa de Hanseníase da Secretaria de Saúde de São Gonçalo, enfermeira Mariana Lattanzi.

O tratamento é feito com antibiótico. O paciente tem que ir ao posto uma vez ao mês para tomar uma dose supervisionada de medicamento na unidade e leva a cartela de comprimidos para tomar as doses diariamente em casa. Para os casos mais leves da doença, o tratamento leva seis meses. No entanto, o mesmo pode levar um ano, caso a doença esteja em nível mais avançado. “Quanto mais cedo for diagnosticada e tratada, melhor o resultado e menor a chance do paciente ter sequelas físicas”, afirma Mariana.

Publicidade

São Gonçalo é um dos municípios com o maior número de casos no estado do Rio: cerca de 70 notificados por ano. Mas os casos negligenciados podem ser quase o triplo, segundo a coordenadora. O atendimento nos polos sanitários acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Doença - A hanseníase é uma doença transmissível que acomete a pele e os nervos da face, braços, mãos, pernas e pés de crianças e adultos. É transmitida por meio das vias aéreas, fala, tosse ou espirro e se dá por meio de uma pessoa doente e sem tratamento. No entanto, ela não passa através de contato, como abraço, aperto de mão ou qualquer tipo de carinho. Ela tem cura e o tratamento é gratuito. Se não tratada, ela pode causar deformidades físicas e incapacidades.

Publicidade

Sintomas - Além das manchas e da alteração de sensibilidade, a doença pode se manifestar através de caroços e inchaços no corpo, em alguns casos avermelhados e doloridos. Ela também pode dar a sensação de choque, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos braços, mãos, pernas e pés. As áreas acometidas podem sofrer com diminuição de pelos e suor e também pode ocorrer o engrossamento do nervo que passa pelo cotovelo, levando a perda da sensibilidade e/ou diminuição da força do quinto dedo.

Tratamento - Só é feito na rede pública de saúde e leva de seis meses a um ano. O paciente recebe, mensalmente, uma cartela com os comprimidos que tem que tomar durante aquele mês. Quando termina a cartela, ele deve procurar a unidade de saúde onde realiza o tratamento para tomar outro medicamento no local e pegar a nova cartela de comprimidos.

Publicidade