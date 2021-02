Capitão Pacheco, o secretário de Ordem Pública Major David Ricardo, o coronel Marco Aurélio Vollmer, o tenente-coronel Marcelo Carmo, o prefeito Capitão Nelson, o major Feital e o secretário de Desenvolvimento Econômico Márcio Picanço Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 02/02/2021 10:00

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson assinou o processo de adesão ao Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que possibilitará a contratação de até cem policiais militares extras por mês, que vendem seus dias de folga, para ampliar o patrulhamento na cidade. O convênio é firmado entre o município e a Secretaria de Estado de Polícia Militar. Os levantamentos operacionais e de viabilidade do programa devem ter início já na próxima semana, e serão realizados junto ao 7º BPM (São Gonçalo). Após esse procedimento, a adesão fica por conta do termo de cooperação técnica e do plano de trabalho que serão firmados entre as partes.

O reforço na segurança do município foi discutido entre o Capitão Nelson, o secretário municipal de Ordem Pública, major David Ricardo, o coronel Marco Aurélio Vollmer, comandante do 4º Comando de Policiamento de Área (4º CPA), o tenente-coronel Marcelo Carmo, o subcoordenador adjunto da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (Cproeis), o subcomandante do 7º BPM, Major Feital, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Picanço.

“É de extrema importância esse convênio do Proeis para a cidade de São Gonçalo, porque iremos aumentar a presença da PM em vários locais e dar mais segurança não só ao cidadão, mas também aos comerciantes e empresários. Este reforço na segurança, com mais patrulhamentos, vai ser um grande fator de incentivo para trazermos novas empresas para São Gonçalo”, destacou o prefeito.

Durante o encontro, o secretário de Ordem Pública, Major David Ricardo, analisou os locais de maior demanda do município em relação à segurança. Ele também exaltou os esforços da Prefeitura em relação à redução da criminalidade. “Mesmo não sendo uma atribuição do município, o prefeito está comprometido com a segurança da cidade e traz para si esse compromisso de aumentar o policiamento na cidade por meio do Proeis”, disse.

A integração entre Prefeitura e Polícia Militar também foi comemorada pelo coronel Marco Aurélio Vollmer, comandante do 4º CPA, responsável pelo 7º BPM (São Gonçalo), 12º BPM (Niterói), 25º BPM (Cabo Frio) e 35º BPM (Itaboraí). “A Polícia Militar está disposta a trabalhar pelo município, seja nas ações que serão desenvolvidas na área de segurança pública ou no apoio aos trabalhos realizados pela Secretaria de Ordem Pública e Guarda Municipal. A palavra-chave é parceria, para desenvolver e melhorar a segurança da cidade”, declarou.

O programa também irá contribuir para reduzir a sobrecarga em relação ao 7º BPM. Através de um planejamento entre o município e a unidade militar, as áreas patrulhadas pela PM serão ampliadas. “É um duplo ganho. Quando há a alocação de um policiamento do programa em uma determinada região, o batalhão já não precisa mais deslocar seu efetivo para aquela localidade e pode atender a outra”, ressaltou o tenente-coronel Marcelo Carmo, subcoordenador adjunto do Cproeis.