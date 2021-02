São Gonçalo já vacinou 17.668 trabalhadores da saúde, 141 idosos com mais de 90 anos, 1.370 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e 67 pessoas de residências terapêuticas Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 04/02/2021 07:00

SÃO GONÇALO iniciou a vacinação de um novo grupo prioritário contra o coronavírus – idosos com mais de 90 anos – nesta quarta-feira (03), levando em conta sua vulnerabilidade. Eles receberam prioridade no atendimento, inclusive em sistema delivery na frente dos locais de imunização. A cidade também continua com a vacinação de profissionais de saúde que não estão na linha de frente de combate à Covid-19 nas unidades.

Todas as vacinas recebidas pela cidade para o novo público-alvo – um total de 13.280 entre CoronaVac e Astrazeneca – já foram entregues pela Prefeitura nos locais de aplicação. São Gonçalo já vacinou 17.668 trabalhadores da saúde, 141 idosos com mais de 90 anos, 1.370 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e 67 pessoas de residências terapêuticas. Na quarta-feira (03), 3.703 foram aplicadas, sendo 3.562 em profissionais da saúde e outras 141 em idosos com mais de 90 anos. Na véspera (dia 02), 3.512 profissionais de saúde foram vacinados nas duas clínicas e três polos disponíveis na cidade. Ao todo,

As outras 13.795 doses de CoronaVac que chegaram para a vacinação de trabalhadores de saúde da linha de frente, funcionários e idosos de Ilpis e pessoas de residências terapêuticas serão entregues nos respectivos locais, na próxima semana, para a aplicação da segunda dose.

“Estava muito ansiosa. Nem doeu e estou muito feliz”, comemora Maria Clara de Jesus Santos, 97 anos, moradora do Galo Branco que foi vacinada no Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro Zé Garoto.

Para a assistente social Aline Almeida, de 38, a vacinação desse novo grupo é muito importante para a manutenção do trabalho de todos com mais proteção. “A vacina é muito importante nesse momento da pandemia para os profissionais. Precisamos continuar trabalhando com a população e o imunizante é a garantia de um futuro para todos nós. A gente se sente mais protegida”, desabafou.

Para incluir os idosos com mais de 90 anos na vacinação, foram retirados da lista de beneficiados neste momento as parteiras/doulas, funcionários de funerárias, acadêmicos e estagiários que trabalham em unidades de saúde. Eles serão contemplados posteriormente.

Com a mudança, a lista de pessoas que podem procurar as unidades de saúde é esta: idosos com mais de 90 anos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da Educação Física, médicos veterinários, técnicos e auxiliares de enfermagem, auxiliares e técnicos de saúde bucal.

As doses estão disponíveis na Clínica Gonçalense do Mutondo, Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal; polos sanitários Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro; Hélio Cruz, em Alcântara; e Washington Luiz, no Zé Garoto. Nos polos, os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e nas clínicas de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados das 8h às 13h. Para a vacinação, os trabalhadores da saúde devem levar a carteira de registro profissional e identidade; já os idosos levam apenas o documento de identidade.