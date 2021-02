O Sine funciona na Rua Dr. Alfredo Backer nº 500, lojas 11 e 12, em Alcântara, e no piso G3 do shopping Partage, no Centro, de segunda a sexta, das 10h às 16h Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 06/02/2021 13:05 | Atualizado 06/02/2021 13:53

SÃO GONÇALO - A Subsecretaria de Trabalho de São Gonçalo, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), oferece 46 vagas de emprego nesta segunda-feira (8), sendo 20 para consultor financeiro, 20 para vendedor porta a porta, duas para serralheiro e quatro para operador de loja, com salários que variam de R$ 1.300 a R$ 1.400.

Para consultor financeiro, não há a obrigatoriedade de experiência. A vaga é destinada para ambos os sexos, com ensino médio completo e idade entre 19 e 25 anos. Já para serralheiro, precisa ter experiência comprovada em esquadrias, do sexo masculino e exigência mínima de ensino fundamental incompleto. No caso de operador de loja, as vagas são exclusivas para portadores de necessidades especiais, ambos os sexos e não exige experiência. Já o vendedor porta porta precisa ter experiência em vendas, ensino médio completo, sendo para ambos os sexos.

Para se candidatar a uma vaga é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado no sistema com o perfil da vaga disponibilizada pelo contratante. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir à unidade mais próxima do Sine, portando RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. A idade mínima é de 14 anos.

Em São Gonçalo, os interessados podem se inscrever na unidade Alcântara, localizada na Rua Dr. Alfredo Backer nº 500, lojas 11 e 12. Também há outra unidade do Sine à disposição da população, que funciona no piso G3 do shopping Partage, no Centro. Por conta da pandemia, as unidades estão funcionando de segunda a sexta, das 10h às 16h.