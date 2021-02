Município encerrou atendimento nos postos nesta sexta-feira (05) Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 05/02/2021 20:02

SÃO GONÇALO - Acabaram nesta sexta-feira (05) as vacinas destinadas aos profissionais de saúde que não estão na linha de frente de combate ao coronavírus e não são da rede pública da cidade. As doses também foram disponibilizadas para idosos com mais de 90 anos. Agora, o município aguarda novas remessas de doses para continuar vacinando a população. A Secretaria Municipal de Saúde ainda imunizará funcionários da rede em unidades da Subsecretaria de Saúde de Atenção Especializada.

Ao todo, São Gonçalo já vacinou 22.860 pessoas, sendo 20.986 trabalhadores da saúde, 437 idosos com mais de 90 anos, 1.370 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e 67 pessoas de residências terapêuticas. Sobre o atendimento a moradores de outros municípios, os porta-vozes da Prefeitura gonçalense emitiram nota justificando que "não podem se recusar a prestar o atendimento a qualquer pessoa que esteja no grupo prioritário previsto". Eles também afirmam que "a procura excessiva pelas unidades de saúde de São Gonçalo aconteceu porque outros municípios desrespeitaram a determinação em relação aos grupos prioritários".

Os profissionais da linha de frente de hospitais – tanto públicos quanto particulares – funcionários e idosos de Ilpis e funcionários e moradores de residências terapêuticas voltam a ser vacinados com a CoronaVac na próxima semana. A Secretaria Municipal de Saúde segue as determinações do Ministério da Saúde em relação aos grupos prioritários que devem receber as vacinas contra a Covid-19, dentro do Plano Nacional de Imunização. O posicionamento foi ratificado pelo secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, em entrevista coletiva nesta sexta. Segundo ele, há municípios alterando os grupos prioritários, o que prejudica o processo de imunização.