Por Irma Lasmar

Publicado 16/02/2021 13:19

SÃO GONÇALO - Uma ação conjunta entre as secretarias de Assistência Social, Políticas sobre Álcool e Drogas e Ordem Pública, com o apoio da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), realizou a abordagem à população de rua do Centro. Cerca de 20 pessoas encontradas na Rua Aluísio Neiva foram catalogadas por agentes do Centro de Referência Especializado para População em situação de Rua (Centro Pop), sendo alguns deles também conduzidos ao Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas (CAPS). O objetivo foi identificar os indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados, além de viabilizar sua reinserção familiar e comunitária. A ação também contou com o suporte de agentes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Consultório na Rua.



Segundo o secretário municipal de Assistência Social, Wagner Rodrigues, os moradores da localidade fizeram um abaixo-assinado à Prefeitura, solicitando o suporte à população de rua. “Nosso papel é servir à população e estamos preparados para atender as pessoas em vulnerabilidade social”, declarou.

De acordo com o secretário municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas, Wanderson Dias Pereira, a ação não visava à represália, mas ao acolhimento e à indicação de locais de assistência ideais para cada caso. “Essas pessoas vivem à margem da sociedade, então nosso papel é prestar informação e direcioná-los aos equipamentos de suporte, para que os mesmos sejam reinseridos no convívio social”, afirmou.