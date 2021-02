Por Irma Lasmar

Publicado 19/02/2021 12:17

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde aguarda novas remessas de vacinas para continuar imunizando a população contra o coronavírus. Já no início da tarde de ontem, quinta-feira (18), a vacinação em idosos a partir de 81 anos e em profissionais de saúde com mais de 60 anos foi suspensa devido ao término das doses. Segundo nota da Prefeitura, a procura pelo imunizante nas unidades de saúde cresceu consideravelmente em relação aos dias anteriores, o que teria surpreendido os coordenadores.

A idosa Arlete Amorim, de 81 anos, foi uma das vacinadas da fila do Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto. “Muita expectativa por essa vacina, não só dela, mas de todos os familiares. É um sentimento de alívio e muita gratidão por termos conseguido chegar nesse processo da vacina”, disse Aline Amorim, 42, filha de dona Arlete. Já a aposentada Maria Auxiliadora Melo, 82, moradora de Niterói, procurou as unidades gonçalenses para se vacinar, porém sem êxito: a ela foi exigido o comprovante de residência no município. "Queria logo resolver isso, porque morro de medo de me contaminar, e quero voltar a andar na rua sem medo. Mas pelo visto vou ter que esperar a programação da minha cidade", desabafou a niteroiense.

São Gonçalo vacinou, nesta quinta, 2.404 idosos com mais de 81 anos e 11 profissionais de saúde. Ao todo, o município soma 33.012 pessoas vacinadas, sendo 21.829 trabalhadores da saúde, 9.678 idosos com mais de 81 anos, 1.370 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 67 pessoas de residências terapêuticas e 68 acamados que são atendidos pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD). E segue imunizando com a segunda dose os profissionais que atuam em hospitais e postos da linha de frente da covid-19, em seus locais de trabalho, e idosos em instituição de longa permanência (Ilpis) e residências terapêuticas. Ao todo, receberam a segunda dose 3.442 pessoas.