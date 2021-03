Aqueles que optaram, na avaliação diagnóstica, por seguir no sistema remoto, vão manter a mesma dinâmica que já vem acontecendo desde 8 de fevereiro Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 07/03/2021 10:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Educação inicia nesta segunda-feira (8) a segunda fase do sistema híbrido com a recepção dos alunos. As aulas serão realizadas em revezamento de grupos, dividindo 50% dos estudantes em cada modelo de ensino, presencial e remoto, de acordo com a capacidade do espaço físico e a realidade de cada unidade. Já os que optaram, na avaliação diagnóstica, por seguir no sistema remoto, vão manter a mesma dinâmica que já vem acontecendo desde 8 de fevereiro.

Os professores com mais de 60 anos ou com comorbidades - comprovadas por meio de laudo técnico - vão seguir no sistema remoto, independentemente da opção escolhida pelo aluno. Não haverá diferenciação de conteúdo nos dois modelos de ensino.

"Todos os funcionários da Secretaria de Educação estão trabalhando duro para levar uma educação de qualidade e com segurança aos nossos alunos, uma vez que ainda vivemos um momento de pandemia. Nossas escolas estão sendo preparadas para essa nova realidade que nos foi apresentada e o sistema híbrido chega para que o aluno e seus responsáveis tenham a opção de escolher o sistema de ensino mais adequado", comentou a secretária municipal Lícia Damasceno.

Na semana passada, todas as 116 unidades da rede municipal iniciaram a entrega do material pedagógico a ser utilizado no ano letivo e a avaliação diagnóstica, que tem o objetivo de identificar os alunos que desejam seguir no sistema remoto ou migrar para o híbrido. As duas ações seguem na próxima semana. A primeira semana do sistema híbrido também foi marcada pelo acolhimento socioafetivo dos professores, com as orientações pertinentes e os cuidados a serem observados no retorno.

Catorze unidades, dentre as 116, foram adaptadas de acordo com o protocolo de retomada das aulas presenciais. Uma delas é o Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, que está sendo preparado para seguir como uma referência educacional dentro do município.