Desde que os exames por swab tiveram início no Heat e na UPA, há quatro meses, o Governo do Estado já contabilizou 40 mil exames realizados Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 09/03/2021 12:00

SÃO GONÇALO - Os testes de RT-PCR para Covid-19, feitos através da coleta de amostras da região nasal com um swab (espécie de cotonete longo e estéril), será feito a partir desta semana apenas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê. O procedimento é realizado todos os dias, das 8h às 17h, em uma área montada no pátio da unidade. O exame é gratuito e o resultado sai em menos de 48 horas. Nas demais unidades, os testes são sanguíneos.

Para essa testagem, os pacientes devem baixar o aplicativo Dados do Bem, realizar um cadastro e responder a um pequeno questionário de autoavaliação. Caso tenha algum tipo de dificuldade, a direção da UPA, administrada pelo Instituto Ideas, colocou à disposição da população um grupo de funcionários para ajudar nesta etapa.

"Atendemos o usuário agendado e a demanda espontânea, aquela quando a pessoa vem à unidade buscar orientação. Fazemos o acolhimento, o cadastro e em seguida o exame", explicou Raphael Riodades, diretor do Heat e da UPA do Colubandê, que fica na Rodovia Amaral Peixoto km 10,5.

Desde que os exames do coronavírus identificados como swab tiveram início no Hospital Estadual Alberto Torres e na UPA, há cerca de quatro meses, o Governo do Estado já contabilizou cerca de 40 mil exames realizados.

Moradora do bairro Rio do Ouro, a dona de casa Bárbara Monteiro, 47 anos, buscou atendimento na UPA do Colubandê após apresentar sintomas de Covid-19. “Os funcionários me auxiliaram e fiz o exame. Depois me encaminharam para o atendimento médico. Tudo muito organizado e rápido. Agora vou para casa medicada e aguardar o resultado do meu exame”, comenta.