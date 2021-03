Prefeito e secretário distribuíram máscaras de proteção individual para as servidores municipais, em ato também simbólico Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 10/03/2021 16:58

SÃO GONÇALO - A cidade vive uma programação especial de eventos em celebração do Dia Internacional da Mulher, que vão desde palestras até mutirão de exames preventivos. O calendário de atividades começou na própria data comemorativa, segunda 8, e se estende até o fim do mês.

O Espaço Rosa preparou uma semana repleta de ações que envolvem cuidado com a saúde e autoestima das pacientes oncológicas. “É muito importante cuidar da autoestima da mulher, porque em muitos casos a depressão se torna ainda mais difícil de tratar em pacientes com câncer. Além disso, destacamos a importância dos exames preventivos”, disse a coordenadora Tânia Loyola.

A Clínica Municipal Gonçalense, no Mutondo, promoverá uma série de medidas de conscientização de cuidado do sobrepeso e obesidade. No dia 17 (quarta), o evento irá ofertar um material informativo com guia alimentar de bolso e os dez passos da alimentação saudável. Já no dia 24 (quarta), serão divulgados os resultados da avaliação antropométrica e do consumo alimentar dos pacientes solicitantes.

O Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, no bairro Zé Garoto, planejou um calendário de palestras para a Semana da Mulher. No dia 11 (quinta), às 9h, o tema será Mulher e o mercado de trabalho, com Débora Rangel; e no dia 12 (sexta), às 9h, Que mulher sou eu?. No dia 15 (segunda), a partir das 9h, a USF Mutondo oferecerá atendimento médico, sala de espera com enfermeiras e médicos, mutirão de preventivo (sem agendamento, o dia inteiro), teste rápido de HIV-1/2, sífilis, HCV e HBsAg.

No dia 16 (terça), às 9h, as USFs Colubandê 2 e Trindade realizarão mutirão de preventivo, teste rápido e palestra do Dia da Mulher. No dia 18 (quinta), o tema da palestra será IST's e câncer de mama, na USF Roberto Silveira; no dia 22 (segunda), a mesa redonda será sobre feminicídio na USF Largo da Ideia; no dia 23 (terça) o mesmo tema será abordado na USF Ary Teixeira; no mesmo dia às 10h a USF Vista Alegre receberá uma roda de conversa com a temática empoderamento feminino; no dia 26 (sexta), a USF Luiz Paulo Guimarães concederá um bate-papo sobre saúde mental da mulher.

No dia 29 (segunda), na USF Apolo III a palestra será sobre a importância do autoexame da mama e na USF Aníbal Porto o tema tratado será importância do preventivo; no dia 30 (terça), a roda de conversa será sobre feminicídio na USF Juarez Antunes e sobre saúde sexual reprodutiva na USF Geremias de Mattos; no dia 31 (quarta), a palestra será sobre a importância do acompanhamento psicológico como forma de prevenção na USF Louis Pasteur.

A Subsecretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres está promovendo uma série de palestras, realizadas por equipes técnicas da pasta, em três unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). No dia 11, às 9h, o tema discutido será Violência contra a mulher na pandemia, no CRAS Jardim Catarina, na Rua Leão Gambeta 533 (Antiga Rua 13). O polo do Programa Bolsa Família, na Rua Sá Carvalho 1341, na Brasilândia, também receberá no dia 11, às 11h, uma palestra sobre saúde da mulher.

O Centro Especial de Orientação à Mulher Zuzu Angel, na Rua Camilo Fernandes Moreira, s/n - Neves, receberá no dia 12, às 10h, a presença do prefeito Capitão Nelson, que irá conhecer as atividades oferecidas no local. No mesmo dia, Nelson visitará, às 15h, a Sala Lilás, local que oferece atendimento especializado para mulheres vítimas de violência.

No dia 18 (quinta-feira), às 15h, acontecerá uma roda de conversa com temática voltada ao empoderamento feminino, no Espaço Lidera Mulher, localizado na Avenida Presidente Kennedy 425 salas 322/323, no Shopping Partage, no Centro. A Secretaria de Esporte e Lazer preparou uma palestra sobre a importância do protagonismo feminino, no Núcleo EPROFE, no Porto do Rosa, no dia 23 (terça), às 7h30.

Todos os eventos programados prometem seguir as medidas necessárias ao enfrentamento da Covid-19, como distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel. "Queremos cada vez mais apoiar e ajudar as mulheres que são vítimas de alguma violência. Por isso, o município conta com o apoio de profissionais competentes para dar toda a assistência e para que os índices de violência em nossa cidade diminuam”, afirmou o prefeito Capitão Nelson. “Vamos trabalhar para implementar políticas públicas que favoreçam as mulheres que, em muitos casos, assumem jornadas duplas e até triplas em suas casas”, afirmou o secretário de Assistência Social Nelson Ruas.