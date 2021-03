Audiência pública debateu políticas de prevenção de alagamentos e deslizamentos na cidade Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 10/03/2021 17:50 | Atualizado 10/03/2021 17:54

SÃO GONÇALO - O vereador Romário Régis (PCdoB) presidiu uma audiência pública sobre Políticas de Prevenção de Alagamentos e Deslizamentos na cidade. Foram debatidas e propostas obras de infraestrutura, a ampliação da rede de prevenção para tragédias e a reestruturação de ferramentas para os profissionais da Defesa Civil e dos Bombeiros conseguirem atuar em situações emergenciais.

A iniciativa teve a parceria dos também vereadores Priscilla Canedo (PT) e Prof. Josemar (PSOL) e a presença do subsecretário de Defesa Civil, tenente-coronel Fernando Rodrigues, do comandante do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Marcos Mendes, e do presidente da Associação de Moradores do Morro do Feijão, Wallace Fernandes do Nascimento. Convidada, a Secretaria de Assistência Social não enviou representante à audiência.

“Esse debate público é fundamental e indispensável para o desafio que são os alagamentos e enchentes em São Gonçalo. Levamos para essa audiência uma pessoa que foi vítima de uma tragédia que tem base em problemas de estrutura que a cidade não acertou ao longo dos anos”, reforçou Romário Régis, que se comprometeu em cobrar o aluguel social para famílias que foram vítimas de desastres e têm direito legal ao benefício.

Na última semana de dezembro de 2020, um deslizamento de terra soterrou e matou um bebê de um ano de idade. Famílias ficaram desabrigadas, dependendo de doações de roupas, produtos de higiene, alimento e abrigo. Este ano, já houve casos de ruas alagadas na altura dos joelhos, gonçalenses ilhados em casa e relatos de perdas de bens materiais como sofá, geladeira, cama e fogão. No fim de semana passado, as ruas transversais do Gradim, localidade conhecida como Baixada e Ipuca no Jardim Catarina, Itaúna, Neves, entre outros pontos, ficaram alagadas pela chuva.

“Precisamos entender este momento como uma construção futura para obtermos um planejamento executável dentro dos problemas orçamentários que o país vive e ao mesmo tempo pressionando os órgãos municipais, estaduais e federais para a solução dessa questão que é grave na nossa cidade”, comentou o vereador que presidiu a sessão.