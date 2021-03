Testagem pode confirmar doença em quem está com mais de sete dias de sintomas; para sintomáticos há menos de sete dias, indicação é seguir para Centro de Triagem, no Zé Garoto, onde exame é feito por Swab Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 12/03/2021 16:27 | Atualizado 12/03/2021 16:34

SÃO GONÇALO tem hoje 13 locais para a população fazer exames para detecção do novo coronavírus no sistema "porta aberta", sendo uma unidade estadual (UPA do Colubandê) e as outras municipais. A Secretaria de Saúde do município realiza uma média de 3,5 mil testes por semana em pessoas com algum sintoma da doença ou que teve contato com algum doente de Covid-19. A testagem pode confirmar a doença em quem está com mais de sete dias de sintomas.

Para sintomáticos há menos de sete dias, a indicação é seguir para o Centro de Triagem, no Zé Garoto, onde, além do teste rápido, também é realizado o RT-PCR, conhecido como Swab, que pode confirmar a doença no início da infestação. A modalidade também é oferecida pela UPA do Colubandê. Os sintomas provocados pelo coronavírus são febre, tosse, coriza, dificuldade de respirar e falta do olfato e paladar.

Locais dos exames:



- Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto = diariamente, das 8h às 18h;

- PAM Coelho, PAM Neves, PAM Alcântara; Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho; Clínica da Criança (0 a 12 anos); Polo Sanitário Rio do Ouro; Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina; Polo Sanitário Hélio Cruz, no Alcântara e Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa = de segunda a sexta, das 9h às 16h;

- Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo = de segunda a sexta, das 8h às 20h, e sábado das 8h às 13h;

- Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, em Lagoinha = diariamente, 24h.

