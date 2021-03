O procedimento desta semana foi autorizado pela família de um rapaz de 22 anos, vítima fatal de um acidente de moto; do qual foram captados coração, fígado, rins, córneas e pâncreas, encaminhados a unidades da rede estadual Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 13/03/2021 16:32 | Atualizado 13/03/2021 16:33

SÃO GONÇALO - A corrida pela vida é a rotina de trabalho no Hospital Estadual Alberto Torres, mas ela fica ainda mais frenética quando se trata da captação de órgãos para doação e transplante. Esta semana, um helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou na unidade para buscar um coração, fígado, rins, córneas e pâncreas captados pela equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos do Heat. Principal órgão captado, o coração deve ser reimplantado entre duas e quatro horas após retirado do paciente em óbito, segundo conta a equipe médica.

O procedimento desta semana foi autorizado pela família de um rapaz de 22 anos, vítima fatal de um acidente de moto. Ele deu entrada no Centro de Trauma no último dia 7 e dois dias depois teve morte encefálica, data que a Comissão de Transplantes iniciou o protocolo de captação junto aos familiares.

Publicidade

Para valorizar esse gesto de solidariedade, abnegação e amor ao próximo através da autorização da doação, o Heat, administrado pelo Instituto Ideas, criou o Jardim do Doador de Órgãos, onde um parente é convidado a plantar uma muda de jasmim, simbolicamente representando a continuidade da vida de um paciente através de outro. O projeto é o único com essa proposta de acolhimento no mundo e virou tema em congressos no Brasil e no exterior.

De janeiro deste ano até agora, já são 16 doações de órgãos viabilizadas pelo Heat, que os encaminha para unidades da rede estadual que executarão os transplantes em pacientes que aguardam a cirurgia com urgência. Em 2020, devido ao isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus, os acidentes fatais diminuíram e a captação de órgãos também, somando 30 - uma diferença grande para os anos anteriores. Em 2019, foram 102 órgãos captados.