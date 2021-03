A atriz Natasha Corbelino, uma das idealizadoras do projeto, em cena Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 14/03/2021 12:00

SÃO GONÇALO - Com temporada on-line de quatro apresentações e escrita por oito autoras, Um Zoom em Clarice tem neste domingo, dia 15, sua última sessão transmitida pela plataforma Zoom às 17h. As inscrições são pelo Instagram @umzoomemclarice. Além da encenação performática sobre a vida e obra da talentosa e carismática escritora Clarice Lispector, a peça tem o registro videográfico disponibilizado para instituições públicas de ensino de teatro. O projeto ainda inclui ciclos de conversas sobre o processo de escrita da autora via Instagram, além de uma oficina de performance ministrada por Natasha Corbelino e Mariah Miguel, as idealizadoras do espetáculo, com entrada aberta e gratuita.

Com as oficinas, a peça promove a reflexão e a continuidade das pesquisas acadêmicas de Natasha e Mariah sobre Lispector. Já as rodas de conversa visam ao diálogo sobre o processo de construção e as questões suscitadas pela homenageada, além de fomentar a prática literária para ampliar o acesso à obra de uma das escritoras mais importantes do Brasil. "Um Zoom em Clarice é um exercício, um estudo, um experimento sobre aproximações. Duas atrizes e oito autoras procuram se aproximar de Lispector a partir do reconhecimento do seu próprio lugar no mundo, e daquilo que se avizinha ou se distancia do outro", explica a diretora Isabel Penoni.

Publicidade

O texto é escrito por Carol Dall Farra, Clara Anastácia, Isabel Figueira, Juliana França, Maria Lucas, Niza Nascimento, Maria Isabel Iório e Amora Pêra, que também encenam o espetáculo. As duas últimas comandam a roda de conversa deste domingo.