No Pátio Alcântara, o valor das tampinhas é revertido em tratamento e rações para animais abandonados Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 23/03/2021 10:00

SÃO GONÇALO - Os empreendimentos administrados pela Aliansce Sonae na cidade voltaram a ser pontos de coleta de materiais recicláveis a serem revertidos em benefício de pessoas em situação de vulnerabilidade através de projetos sociais apoiados pela iniciativa. A campanha é de arrecadação de tampinhas de garrafas plásticas e lacres de latas de bebidas.

O Pátio Alcântara disponibiliza urnas coletoras no térreo (entrada lateral do shopping) e na praça de alimentação (L3 na saída do elevador social). Contudo, as tampinhas e lacres podem ser entregues na Recepção (4º piso), durante o horário de atendimento, que é de segunda a sexta, das 9h às 18h. As doações serão encaminhadas para a instituição Rio Eco Pets, onde as tampinhas serão revertidas em tratamento e rações para animais abandonados.

No São Gonçalo Shopping, os itens podem ser depositados na caixa coletora da campanha localizada no 2º piso. As doações serão direcionadas à Matriz Santa Rosa de Lima, onde os materiais descartáveis terão seu valor revertido em cadeiras de rodas para pessoas portadoras de necessidades especiais em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

“Em um mesmo projeto temos a oportunidade de ajudar pessoas com deficiência, animais abandonados e contribuir com a causa sustentável, dando um destino adequado às tampinhas plásticas através das instituições parceiras. Nossos shoppings são mais do que espaços para compras, conveniência e entretenimento, temos o compromisso de atuarmos como importantes centros para o desenvolvimento local”, comenta Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da Aliansce Sonae.