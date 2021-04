A solução deverá facilitar a vida dos motoristas que trafegam na via estadual, aliviando o trânsito na região Divulgação / Roberta Trindade

Por Irma Lasmar

Publicado 08/04/2021 21:56

SÃO GONÇALO - Foi instalado nesta quarta (7) o canteiro de obras da construção do viaduto do bairro Jardim Catarina, na RJ-104. A obra atende a solicitações da população local, levadas há dois anos pelo deputado estadual Coronel Salema ao então presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), Uruan Cintra de Andrade - atualmente à frente da Secretaria das Cidades, a quem o DER-RJ está subordinado. A solução deverá facilitar a vida dos motoristas que trafegam na via estadual.

"A construção desse viaduto vai aliviar muito o trânsito na região. Essa é uma demanda antiga de moradores da área, que eu já tinha repassado através de indicação tanto para o DER-RJ como para a Secretaria das Cidades", destacou o parlamentar, que identificou o problema na época em que comandava o 7º BPM (São Gonçalo). "Eu não tinha poder para mudar a situação, mas assim que assumi meu mandato abracei essa causa. Minha primeira solicitação foi encaminhada em fevereiro de 2019 e depois reforcei o pedido em fevereiro de 2020 e agora em março deste ano novamente. Eu tinha dado outras opções, como a abertura de um retorno, para que houvesse possibilidade de analisar o mais viável. Agradeço ao governador pela atenção dada a essa questão".