Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Incentivando as boas práticas em consciência ambiental, o Pátio Alcântara promove, de forma permanente, uma campanha - ainda pouco conhecida - de reciclagem de óleo de cozinha usado, voltado para seus públicos interno e externo. Para incentivar a participação dos consumidores, a cada dois litros de óleo usado entregues em garrafa pet ao programa, o shopping presenteia o doador com 500ml de detergente. Ou seja, além de fazer o descarte correto do resíduo, evitando prejudicar a natureza, a pessoa ainda ganha brinde. Em 2020, foram recolhidos mais de dois mil litros de óleo e, somente nos primeiros três meses de 2021, já foram recolhidos 1.023 litros. O material pode ser entregue na Administração (4º piso), de segunda a sexta, das 9h às 18h. O endereço é Praça Carlos Gianelli s/nº - Alcântara.

O empreendimento promove coleta seletiva nas lixeiras, que possuem divisórias para resíduos reciclável e não-reciclável. O lixo recebe cuidado especial, que possui sua própria Central de Gerenciamento de Resíduos (CGR). Todo o material reciclável é segregado internamente e destinado à empresa especializada em reciclagem. O prédio também disponibiliza lixeiras especiais para descarte de bitucas de cigarro e lixo eletrônico, como pilhas, baterias e celulares com defeito. Para descarte de lâmpadas fluorescentes, os clientes podem procurar a Administração, no horário de funcionamento do shopping. Todo o material coletado é descartado de maneira ambientalmente correta.

A cada ano, são arrecadadas consideráveis quantidades de resíduos recicláveis: de janeiro a dezembro de 2020, foram encaminhados para reciclagem 44.444 kg de resíduos, incluindo papelão (38.152 kg), plástico (3.362 kg), metal (878 kg), vidro (305 kg) e óleo usado (1.806l). No primeiro trimestre deste ano, o Pátio Alcântara enviou para reciclagem 12.431 kg de resíduos, incluindo papelão (9.550 kg), plástico (1.534 kg), metal (94 kg), vidro (98 kg) e óleo usado (1.155l).

Além do gerenciamento, coleta seletiva e descarte adequado de resíduos, o Pátio Alcântara adota medidas para gerar economia interna de água e energia. O local tem em seu projeto estrutural vitrais que permitem uma boa iluminação natural durante o dia, o que auxilia na economia de luz. Além disso, toda a área comum do shopping (corredores, banheiros e praça de alimentação) utiliza iluminação de lâmpadas de LED. Nos banheiros, todas as cabines dos sanitários são equipadas com descargas de duplo acionamento para utilização do volume de água adequado e os mictórios dos banheiros masculinos são ecológicos, pois não necessitam do uso de água e nem de produtos químicos. Ainda, as papeleiras foram substituídas por secadores de mãos a ar, economizando papel-toalha.

