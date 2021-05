Ao todo, mais de mil metros já receberam o novo asfalto, com material produzido na usina do município, com matéria-prima fornecida pelo DER Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 06/05/2021 10:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano deu início a uma nova etapa no recapeamento asfáltico das avenidas Humberto de Alencar Castelo Branco (antiga Av. Edson) e Jornalista Roberto Marinho (antiga Av. Maricá). A execução das obras está sendo realizada agora na altura do Lindo Parque. Ao todo, mais de mil metros já receberam o novo asfalto, com material produzido na usina do município. A matéria-prima veio de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).



Antes da troca de asfalto, foram feitas as substituições de manilhas do sistema de drenagem. O recapeamento será realizado ao longo das duas avenidas, que possuem cerca de seis quilômetros de extensão, percorrendo os bairros de Santa Catarina, Lindo Parque, Rocha, Galo Branco, Colubandê e Jardim Alcântara.



O prefeito Capitão Nelson vistoriou o serviço. “A obra já está bem avançada. Desde a semana passada vem sendo aplicado o novo asfalto e já podemos perceber a diferença na pista. Esta é uma via importante do município e as melhorias irão favorecer os motoristas e os moradores. Continuaremos elaborando projetos para que, ao longo neste ano, outras obras no município sejam feitas”, garantiu.

Durante as obras, agentes da Guarda Municipal auxiliam no ordenamento do trânsito na região, já que a via está parcialmente interditada ao tráfego, que opera no sistema Siga e Pare, para não inviabilizar o fluxo de veículos. Os motoristas podem utilizar rotas alternativas.