Iniciativa do atleta oferecerá 800 vagas para aulas de jiu-jitsu e muay thai a jovens gonçalenses matriculados na rede pública de ensino - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 05/07/2021 11:40 | Atualizado 05/07/2021 13:47

SÃO GONÇALO - Às vésperas de mais uma disputa, que acontece em 7 de agosto, em Las Vegas, um dos maiores nomes da história do UFC entra na luta pela educação socioesportiva de crianças e adolescentes em São Gonçalo. José Aldo lançou na cidade nesta segunda-feira (5) seu projeto Formando Campeões, patrocinado pela Enel Distribuição Rio, que irá beneficiar cerca de 800 crianças de bairros periféricos.



Mostrando que é um vencedor dentro e fora dos ringues, Aldo ressalta que a iniciativa tem como meta buscar a formação ampla de cidadãos e preparar campeões para a vida. "Queremos impactar na melhoria da qualidade e perspectiva de vida desses jovens em situação de vulnerabilidade social. Meu papel é incentivá-los a batalhar e não desistir dos seus sonhos. Quando se tem foco e determinação, não existem barreiras", destacou o campeão.



O projeto chega ao município com duas unidades. A primeira será instalada dentro do Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, em Laranjal. Já a segunda ficará localizada nas dependências da Obra Comunitária São Francisco de Assis, no Jockey. Serão oferecidas 800 vagas para aulas de jiu-jitsu e muay thai para jovens com idades entre oito e 17 anos, de ambos os sexos, preferencialmente matriculados na rede pública de ensino.

As atividades serão realizadas nos períodos da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, em contraturno escolar. As aulas visam a favorecer o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-social, por meio dos fundamentos técnicos das artes marciais. Os interessados podem entrar em contato pelos telefones 96687-4292 (unidade do Laranjal) e 96680-8283(unidade do Jockey)

Com um total de 29 vitórias e sete derrotas no currículo, ocupando por dez anos consecutivos o topo do pódio da categoria peso-pena (até 66kg) - tempo em que defendeu o "cinturão" por sete vezes -, José Aldo ocupa atualmente a quarta colocação no ranking peso-galo. O manauara de 34 anos investe no esporte com viés social desde 2015, com sua Escola de Lutas, chamando atenção do Governo Federal, que por meio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania firmou parceria com o novo projeto Formando Campeões, que expande as atividades para outras regiões. O investimento é de R$ 3,6 milhões em um convênio com duração de dois anos, em que as atividades realizadas no contraturno escolar estão sendo expandidas também para Itatiaia (RJ), Miguel Pereira (RJ), Barra do Piraí (RJ), Silva Jardim (RJ) e Guarulhos (SP). A estimativa é atender um total de mais de cinco mil alunos tão logo as restrições impostas pela pandemia do coronavírus permitam o retorno às aulas presenciais de modo integral.