PM prende homem com 199 papelotes de cocaína em Meriti Divulgação/ 21º BPM

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 21:40

Uma guarnição do 21º BPM, em São João de Meriti, prendeu um homem suspeito com 199 papelotes de cocaína durante patrulhamento pela Rua Dona Amélia, esquina com Av. Arthur Antônio Sendas, no bairro Parque Juriti.

A equipe informou que teve a atenção voltada para o indivíduo, quando o mesmo mostrou-se muito nervoso ao ver a viatura. De imediato, os policiais realizaram a abordagem e foram encontrados os papelotes de cocaína. A equipe procedeu com o acusado para registro de ocorrência na 54ªDP (Central de Flagrantes), aonde o indivíduo permaneceu preso.

Por fim, a PM ressaltou que o acusado já tinha passagem por tráfico de Drogas.