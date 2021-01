Material apreendido: um simulacro de pistola, três aparelhos celulares e um relógio Divulgação/ 21º BPM

Policiais Militares do 21º BPM, em São João de Meriti, informaram que conseguiram prender um assaltante que utilizava uma arma falsa para praticar roubos e furtos nas regiões de Meriti e Belford Roxo. Segundo informações do Batalhão, a captura foi realizando quando agentes estavam em serviço na Avenida Automóvel Club, Três Pontes, bairro Vilar dos Teles. do 21º BPM, eminformaram que conseguiram prender umque utilizava umapara praticar roubos e furtos. Segundo informações do Batalhão, a captura foi realizando quando agentes estavam em serviço na Avenida Automóvel Club, Três Pontes, bairro Vilar dos Teles.

A equipe policial ainda comentou que realizou a abordagem quando o indivíduo estava caminhando com uma mochila nas costas, aparentemente nervoso, pela Avenida. Na revista pessoal, foi encontrado na mochila do suspeito, um simulacro de arma de fogo junto com alguns pertences de vítimas de roubo praticado por ele.

Após questionamento da PM, o suspeito confessou que praticava assaltos na área do 39°BPM (Belford roxo) e estaria entrando na região do 21°BPM (São João de Meriti) para assaltar também.

Diante dos fatos, a guarnição procedeu a 64ª DP para apreciação da Autoridade Policial juntamente com o suspeito e o material apreendido: um simulacro de pistola, três aparelhos celulares e um relógio.