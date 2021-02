Por O Dia

Publicado 01/02/2021 21:57 | Atualizado 01/02/2021 23:17

Policiais civis da Delegacia do Consumidor () interditaram uma, e conseguiram prender em flagrante o dono do estabelecimento que fica em, na Baixada Fluminense. No local, os agentes apreenderam cerca dede maneira irregular.