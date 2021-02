A PM conseguiu recuperar o veículo com toda a carga intacta Divulgação/ 21ºBPM

Publicado 02/02/2021 18:33

Policiais Militares do 21° BPM foram acionados para verificar uma tentativa de roubo de carga na Rua Dardo, bairro Vilar dos Teles, em No último fim de semana,do 21° BPM foram acionados para verificar umana Rua Dardo, bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti



De acordo com o Batalhão, no local, a equipe encontrou o suspeito no chão amarrado e o veículo intacto. Segundo relatos de populares, o acusado havia sido detido por um rapaz que se identificou como policial militar, porém, o suposto PM deixou o local antes da chegada da equipe.

Diante dos fatos, a equipe procedeu à UPA do Jardim Íris, para verificação de ferimentos do suspeito, e depois a 54ª DP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para registro da ocorrência, onde o homem ficou preso.



O 21º BPM relembra que a população é parte fundamental para a segurança do município, e solicita que, em caso de denúncias ou atitudes suspeitas, ligue pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.



