Publicado 17/02/2021 18:15 | Atualizado 17/02/2021 22:01

Policiais Militares do 21°BPM, em prenderam dois homens em flagrante e detiveram um indivíduo após tentativa de fuga com um carro roubado, na Av. Automóvel Clube, Cetro de Vilar dos Teles. No fim da noite desta terça-feira (16/02),do 21°BPM, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense,dois homens em flagrante e detiveram um indivíduo apóscom um carro roubado, na Av. Automóvel Clube, Cetro de Vilar dos Teles.

De acordo com informações do Batalhão, policiais estavam em patrulhamento, pela Avenida Automóvel Clube, quando avistaram um veículo trafegando pela contra mão, que ao receber ordem de parada da guarnição, tentou empreender fuga, sem êxito.

De imediato, foi realizado um cerco tático aonde os policiais conseguiram deter três indivíduos. Na revista, foi encontrado com os acusados um revólver calibre 38 contendo seis munições intactas. Após verificação do registro do veículo, foi constatado que o automóvel era produto de roubo.

Diante dos fatos, todos os acusados, que não tiveram a identidade revelada, foram conduzidos para a 54ª DP (Central de Flagrantes), onde dois permaneceram presos e um detido.