A Dra. Jaqueline Goes, biomédica e pesquisadora, será a protagonista de uma live especial no dia 8, às 19h30, que será transmitida pelo hotsite da ação (www.empoderaela.com.br)

Publicado 08/03/2021 19:10

Semana da Mulher, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, promove a ação '#EmpoderaEla', que convida clientes a criarem frases inspiradoras e de empoderamento feminino e postar nas redes sociais do shopping usando a hashtag, abrindo espaço para as reflexões e diálogos inspirados pelo Dia da Mulher. Neste ano, o tema central será mulheres na saúde e na ciência em reconhecimento à relevância do papel delas no combate à pandemia.

Para celebrar a Semana da Mulher, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, promove a ação '#EmpoderaEla', que convida clientes a criarem frases inspiradoras e de empoderamento feminino e postar nas redes sociais do shopping usando a hashtag, abrindo espaço para as reflexões e diálogos inspirados pelo Dia da Mulher. Neste ano, o tema central será mulheres na saúde e na ciência em reconhecimento à relevância do papel delas no combate à pandemia.

No Grande Rio, a Semana da Mulher vem com diversas ativações. No digital, o empreendimento convida as mulheres a postar fotos utilizando os stickers de frases selecionadas realizando um grande “adesivaço digital”. Em lives exclusivas, nomes importantes comentarão sobre o universo feminino: maternidade, carreira, desafios, etc , e no shopping, serão realizadas ativações para marcar a data como exposições presenciais que contam um pouco da história da relação das mulheres com a saúde e a ciência.



Para a campanha de 2021, a Aliansce Sonae escolheu uma embaixadora que ganhou os holofotes no início da pandemia ao liderar a equipe que sequenciou o genoma do Coronavírus no Brasil em 48h, feito que despertou atenção de todo o mundo. A Dra. Jaqueline Goes, biomédica e pesquisadora, será a protagonista de uma live especial no dia 8, às 19h30, que será transmitida pelo hotsite da ação (www.empoderaela.com.br). No papo, ela falará sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho e contar um pouco da sua história e trajetória de carreira na área médica.



“Todas nós mulheres temos alguns desafios em comum e o Dia Internacional da Mulher é uma data importante para levantarmos debates sobre eles e celebrarmos nossas conquistas, sonhos, planos. Na minha jornada, tive mentoras inspiradoras que foram essenciais para que eu continuasse buscando meus objetivos. Acredito muito na importância de redes de apoio entre mulheres”, comenda a dra. Jaqueline.



“A nossa proposta é provocar a reflexão sobre um tema tão importante como o empoderamento feminino e a equidade de gênero. A ideia é que nossos clientes também possam participar, influenciar e contribuir com essas discussões fundamentais para o desenvolvimento da sociedade", comenta Ana Paula Niemeyer, responsável pelo Marketing da Aliansce Sonae.



Campanha Empodera Ela - Shopping Grande Rio



Dia 08 de março – 19h

Live com a Dra. Jaqueline Goes de Jesus (@drajaquelinegoes)

Embaixadora #EmpoderaEla – Mestre em Biotecnologia, Doutora em patologia e vigilância genômica



Dia 10 de março – 19h

Live Patricia Marcial (@patriciamarcial_oficial) convida Caroline Felix (@carolinefelixoficial)

Tema: A profissão de Influenciadora Digital e seus desafios



Dia 17 de março – 19h

Live Patricia Marcial (@patriciamarcial_oficial) convida Aline Barba (@alinebarbabeaute)

Tema: Superação e Empreendedorismo



Exposição #EmpoderaEla

De 08 a 31 de março



Vitrine virtual de produtos para as mulheres

De 01 a 31 de março



