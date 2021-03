Aulas na rede municipal de Meriti continuam no formato remoto Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 17:43

Meriti, as aulas na rede municipal de ensino público vão continuar no formato remoto. A Secretaria de Educação informou que as unidades escolares estão prontas para receber os alunos de forma presencial, quando isso for possível. No momento, tendo o município como o terceiro com maior número de óbitos na Baixada Fluminense, o plano é aguardar uma melhor oportunidade para o avanço.

A Educação ainda informou que as secretarias da prefeitura estão trabalhando em conjunto para o retorno de forma híbrida e escalonada. A previsão é para o início de abril. A ideia da pasta é retornar com o segundo, o quinto e o nono ano, de forma intercalada, com todas as medidas de segurança ativas no combate à pandemia de Covid-19.



O secretário de Educação, professor José Carlos Gomes comenta: “As aulas começaram de forma remota e com o suporte aos pais e alunos através do portal educacional da plataforma ‘Educa Meriti’. Nas próximas semanas, entregaremos os cadernos pedagógicos para que os alunos possam fazer as atividades planejadas pela equipe de professores da secretaria”.

A prefeitura viabilizou o acesso dos alunos ou responsáveis à Plataforma EducaMeriti, por meio das unidades escolares. Segundo a secretaria, cada uma das 65 escolas municipais providenciou o acesso dos seus respectivos alunos aos sistemas, de acordo com a realidade de cada família.

Como está a rede privada?



A prefeitura de São João de Meriti informou que o retorno das instituições de ensino privado já foi autorizado, baseado no decreto estadual e cumprindo os protocolos pré-estabelecidos pela Secretaria de Saúde. As unidades estão sendo fiscalizadas pela Vigilância Sanitária e acompanhadas pelo Conselho Municipal de Educação para que nada sai do eixo na cidade.