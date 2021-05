Meriti vacina pessoas de 47 anos com comorbidades nesta segunda e terça (24 e 25/05) Divulgação/ PMSJM

Por Eric Macedo

Publicado 24/05/2021 11:56

covid-19 em pessoas de 47 anos com comorbidades. O atendimento está sendo realizado em seis postos de atendimento espalhados pelo município, das 9h às 15h, de segunda a sexta, e aos sábados, das 8h às 12h, respeitando os dias entre homens e mulheres. Profissionais de saúde a partir dos 41 anos também podem ser vacinados, desde que estejam com a registro de seu conselho ativo.

A organização reforça que para receber o imunizante, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS. Vale ressaltar que a vacinação foi suspensa na unidade da Vila São João, e o posto do Centro Cultural Meritiense foi transferido para o novo polo de vacinação, na Praça dos Três Poderes, no Jardim Meriti.



Até a última divulgação, 89.551 meritienses haviam sido imunizados com a primeira dose, e com a segunda, 54.684.



Confira o calendário de vacinação para 24 e 25 de maio:



- 24/05, segunda-feira (PRIMEIRA DOSE/ASTRAZENECA)

MULHERES de 47 anos com comorbidades e MULHERES profissionais de saúde com 41 anos, das 12h às 15h.



- 25/05, terça-feira (PRIMEIRA DOSE/ASTRAZENECA))

HOMENS de 47 anos com comorbidades e HOMENS profissionais de saúde com 41 anos, das 12h às 15h.



Veja os postos:



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti

- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole

- USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha

- Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas - Jardim Sumaré

- Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau

- Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti





