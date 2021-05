Segunda Audiência Pública do Plano Diretor de Meriti realizada na última quinta-feira (20) Divulgação

Publicado 24/05/2021 12:47

Plano Diretor de temas sensíveis para o município como infraestrutura viária, ferroviária e elétrica, verticalização urbana, meio ambiente, tecnologias e impactos sociais.

Realizada no auditório do Meriti Previ, no bairro Jardim Meriti, a segunda Audiência Pública dode São João de Meriti reuniu autoridades e planejou o futuro da cidade para os próximos 10 anos. Representantes de diversas secretarias, da Câmara de Vereadores e da sociedade civil debateramcomo infraestrutura viária, ferroviária e elétrica, verticalização urbana, meio ambiente, tecnologias e impactos sociais.

A organização reforçou que o Plano, conduzido pela prefeitura, com participação da população e aprovado pela Câmara dos Vereadores, é uma lei que prevê uma cidade cada vez mais justa para todos.



A Subsecretária de Habitação e Urbanismo, Ana Cláudia Alves que dirigiu o evento pela Secretaria de Captação de Recursos, Urbanismo e Habitação, falou sobre a importância da execução da audiência:



“O Plano Diretor é um norte para o planejamento do nosso município. A última revisão foi concluída em 2006, ou seja, estava muito defasada e o prefeito Dr. João teve coragem de fazer. É por meio do plano que todas ações governamentais podem ser implementadas. Por isso, se queremos um avanço ordenado da cidade, precisamos ter o Plano Diretor como nossa cartilha”, destacou.



Ricardo Araújo, auditor fiscal e representante da Secretaria de Fazenda, ressaltou que o plano demonstra o potencial socioeconômico da cidade, bem como sua capacidade evolutiva, trazendo assim um bem-estar econômico e social para a população.



O auditor falou sobre justiça tributária, onde o contribuinte paga seus impostos de forma justa e acessível e que a redistribuição destes fará com que a arrecadação aumente, sem onerar injustamente o contribuinte, trazendo por consequência maior receita e mais investimentos na cidade. “Estamos estudando isso no intuito de trazer essa justiça tributária. A administração pública vem fazendo sua parte, contamos agora com a participação da população, não apenas no pagamento de impostos, mas também pelo zelo com o bem público”, afirmou.



Agora, o Plano Diretor será apresentado para o prefeito e para o procurador-geral do município. Em seguida, deverá ser votado na Câmara de Vereadores e, caso aprovado, a execução das novas diretrizes é iniciada imediatamente.



