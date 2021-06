O material foi recuperado na comunidade da Vila Ruth - Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 15:41

21ºBPM conseguiram recuperar uma van com parte de carga de cigarros dentro após roubo no bairro Jardim Sumaré, em São João de Meriti.

Segundo informações dos agentes, após receberam as instruções do Batalhão, a equipe intensificou o patrulhamento na região do ocorrido. Minutos depois, na Av. Getúlio Vargas, próximo a comunidade da Vila Ruth, os PMs tiveram a atenção voltada para o automóvel furtado. Após buscas no interior do veículo, foi encontrada parte da carga de cigarro.



Diante dos fatos, a guarnição procedeu até a 64⁰DP, em São João de Meriti, para registro da ocorrência, em posse da Van e de parte da Carga. Ninguém foi preso nesta operação.

