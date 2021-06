Thaís Álvaro Santos do Nascimento foi baleada na cabeça e no ombro durante briga com o namorado no baile da comunidade Vila Ruth, em Vilar dos Teles - Reprodução

Thaís Álvaro Santos do Nascimento, baleada na cabeça e no ombro durante briga com o namorado no baile da comunidade Vila Ruth, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, na madrugada do último dia 6, apresentou melhora em seu quadro clínico e permanece estável, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES). A vítima está internada desde o dia do incidente no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Familiares de Thaís informaram que ela está reagindo bem a cirurgia que foi realizada na penúltima segunda-feira (7), apesar de ter perdido muito sangue e massa encefálica e ter sofrido duas paradas cardíacas a caminho do Hospital.



Nas redes sociais, amigos e familiares seguem realizando correntes de orações diárias no mesmo horário que a briga aconteceu, às 3h. Algumas pessoas chegam a se encontrar no bairro em que Thaís mora para transmitir boas energias para a jovem.



Segundo testemunhas, o motivo da discussão do namorado com Thaís foi por ciúmes. Agentes da 64ª DP (São João de Meriti) investigam o caso.



Entenda o caso



Na madrugada do primeiro domingo de junho, dia 6, Thaís Álvaro Santos do Nascimento, de 22 anos, estava com o namorado no baile da comunidade Vila Ruth, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Segundo testemunhas, a vítima teria jogado um copo de cerveja no namorado, que reagiu a ação com disparos de arma de fogo para o alto. Thaís, na tentativa de tirar a arma do parceiro, acabou atingida por dois tiros, um na cabeça e outro no ombro.

