Prefeitura de São João de MeritiDivulgação/PMSJM

Publicado 31/12/2021 20:39

A Prefeitura de São João de Meriti realizou, na última quarta-feira, 29 de dezembro, o pagamento do décimo terceiro salário dos aposentados e dos funcionários da UPA do Jardim Iris. Segundo a Lei 4.090, no mês de dezembro de cada ano, todo empregado tem direito a uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus, paga pelo empregador.



“Conseguimos alcançar mais uma meta da nossa administração: pagar o décimo terceiro salário dos aposentados e dos funcionários da UPA do Jardim Íris. Sei que ainda temos muitos desafios a vencer, mas estamos trabalhando para resolver todas as pendências o mais rápido possível. Comemoro esse feito, pois sei o quanto nos esforçamos até aqui para cumprir esse objetivo”, comentou o Prefeito de Meriti, Dr. João.



O meritiense Carlos Roberto destacou a determinação e foco das autoridades municipais: “Pagar aos funcionários em dia é assegurar boas condições de trabalho. É gratificante ver o que está acontecendo em nossa cidade. Ainda temos esperança”.



Balanço de 2021, Dr. João



2021 em São João de Meriti foi marcado pelas inúmeras obras, verbas conquistadas e por inaugurações de escolas e praças municipais. Todas elas trouxeram esperança e dignidade para a população. Autoridade máxima, Dr. João ainda não se sente totalmente satisfeito, pois ainda há muito para avançar.



“É isso que me motiva a não parar de sonhar, de lutar e de trabalhar para transformar a nossa cidade na Meriti que tanto sonhamos. Sei que vamos conseguir, pois a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Seguimos em frente, meus amigos e vamos que vamos com fé e determinação”.



Prefeito de Meriti, Dr. João, em visita ao novo galpão da Secretaria de Saúde Divulgação

Confira algumas das novidades e inaugurações realizadas em 2021: