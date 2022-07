Shopping Grande Rio em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 01/07/2022 22:12

O Shopping Grande Rio, localizado em São João de Meriti, recebe uma biblioteca sobre rodas, como complemento das ações de contação de histórias que já acontecem fora do shopping.



Um ônibus adaptado e envelopado com a identidade visual do projeto Leitura para Todos vai estacionar no empreendimento até o dia 2 de julho, das 11h às 17h. O público poderá visitar o ‘ônibus biblioteca’, que conta com mais de 2 mil títulos, e participar de contações de histórias.



A biblioteca itinerante foi idealizada pelo projeto Livro nas Praças, iniciativa social patrocinada pela Aliansce Sonae, que circula por pontos da cidade do Rio de Janeiro em que não existem bibliotecas públicas. “O formato aproxima as pessoas dos livros. A proposta é inovadora e chama a atenção do público. Ao criarmos um ônibus exclusivo do Leitura Para Todos ampliamos o alcance do nosso projeto e convidamos nossos clientes e suas famílias a embarcar nesse propósito”, conclui a diretora de Marketing da Aliansce Sonae, Ana Paula Niemeyer.



A segunda fase do projeto acontecerá em outubro, no dia das crianças, com doação de mais 100 mil livros, com outra temática, que também serão distribuídos para as instituições no entrono do shopping.