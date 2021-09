A previsão para a entrega desse estudo é janeiro de 2022. Até o momento, já foram realizadas reuniões também com Rio das Ostras, Macaé e Maricá - Luiz Felipe Rodrigues

Publicado 13/09/2021 17:40 | Atualizado 13/09/2021 17:41

O Governo do Estado está em estudos para formar uma proposta de concessão da RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto. Em outras palavras, pode ter pedágio novo na via que vai de Maricá a Macaé, na Região dos Lagos.



Na última quinta-feira (9), conforme publicado na coluna Boca Miúda, o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID), recebeu uma equipe formada por membros da subsecretaria de Concessões e Parcerias do Governo do Estado, um consultor do BNDES e representantes de uma empresa de consultoria de engenharia.

O Portal O Dia entrou em contato com o governo estadual para saber qual o planejamento exato para a via, mas a secretaria Estadual de Planejamento e Gestão se limitou a dizer que “o encontro serviu para alinhamento de aspectos técnicos e troca de informações que servirão como base para o estudo que ainda será desenvolvido pelo BNDES para a rodovia”.



A previsão para a entrega desse estudo é janeiro de 2022. Até o momento, já foram realizadas reuniões também com Rio das Ostras, Macaé e Maricá. Cabo Frio e Búzios receberam as equipes nesta sexta (10), segundo o Governo do Estado.



Municípios que também são cortados pela RJ-106, Saquarema, Araruama e São Pedro da Aldeia ainda não constam na agenda da equipe, mas já estão sendo planejadas visitas a eles.



Caso o projeto se concretize, dependendo do ponto em que a praça de pedágio seja colocada, vai se tornar ainda mais custosa a visita de moradores do Rio, por exemplo, à Região dos Lagos.



Atualmente, os moradores da capital já devem desembolsar R$4,90 no pedágio da Ponte Rio-Niterói e, caso usem a RJ-124, a ViaLagos, devem pagar uma taxa salgada, que varia de R$14,70 a R$24,50, dependendo do dia e horário.



Preocupação à vista



O prefeito iguabense disse ao Portal O Dia que “todos os investimentos que visam aquecer os setores da economia, voltados para estradas que melhoram a nossa região, são muito bem vindos”. Mas ponderou que “há, sim, a preocupação da cobrança de pedágios Rodovia Amaral Peixoto”.



O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), também opinou e disse se tratar de uma questão preocupante.



“O turista já paga caro no pedágio da ViaLagos, acho que é um momento complicado. E se fizerem isso em ano de eleição será muito ruim”, avaliou Alexandre.



Os motoristas também estão apreensivos com a possível novidade. O taxista Josemário Moreira, mais conhecido como Baiano do Táxi, classificou a possibilidade como “mais um absurdo para os taxistas”.



O profissional do transporte reforçou que a situação já está difícil com aumento de tudo de modo geral, que já tem a ViaLagos, 2º pedágio mais caro do Brasil, e lamentou que, caso instalem o pedágio, vão ter que aumentar o custo da viagem.