O rapaz foi encaminhado para a 125ª DP, onde permaneceu apreendido - Divulgação

Publicado 13/09/2021 18:03

Um adolescente apontado como ‘vapor do tráfico’ do bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foi preso no sábado (11) durante um patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar.

Os agentes avistaram o menor saindo de um terreno na Rua Monte Verde com uma sacola nas mãos e um rádio transmissor. Ao ser abordado, os policiais encontraram 161 pinos de cocaína, 112 buchas de maconha, um rádio transmissor e R$16 em espécie com ele.

O rapaz foi encaminhado para a 125ª DP, autuado por crime análogo ao tráfico de drogas e permaneceu apreendido.