Ao ser capturado, o menor foi levado à 125 DP de São Pedro, onde ficou apreendido - Ludmila Lopes (RC24h)

Ao ser capturado, o menor foi levado à 125 DP de São Pedro, onde ficou apreendidoLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 29/12/2021 18:36

Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da PM apreendeu um menor de idade, vulgo Bolsonaro (conforme consta no boletim de ocorrência), após denúncias de que teriam elementos traficando na Rua Aracy da Costa, no Morro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O fato ocorreu no início desta quarta-feira (29). Quando chegaram ao local, os agentes foram recebidos a balas.

Após a troca de tiros, os dois meliantes tentaram fugir em direção à mata, sendo seguidos pelos policiais. No caminho, um dos rapazes, também menor de idade, foi encontrado caído no chão. O jovem foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro Maria Izabel, mas não resistiu aos ferimentos.

O outro elemento foi capturado contendo uma pistola com numeração suprimida, quatro munições calibre 380, 123 pinos de cocaína, 72 buchas de maconha, um rádio transmissor, um aparelho celular e R$ 20 em espécie. Todos os objetos foram apreendidos pelos agentes.

Ao ser capturado, o menor foi levado à 125ª DP de São Pedro, onde ficou apreendido e responderá por fato análogo a tráfico de drogas.