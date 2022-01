Ele foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/01/2022 15:13

Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta segunda-feira (3) no bairro Estação, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Segundo a Polícia Militar, o criminoso anunciava as drogas pela internet.

Agentes da PM receberam informações de que um elemento estaria comercializando cargas de lança perfume e black lança nas redes sociais e que entregaria uma parte dos entorpecentes para um motorista de aplicativo.

A guarnição foi até o local e encontrou o homem com dez vidros de lança perfume, uma garrafa com aproximadamente meio litro de black lança e duas buchas de maconha, no momento em que entregava o material para o transportador. O acusado foi capturado e o motorista entrou em fuga.

Ele foi encaminhado para a 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso.