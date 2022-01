Esquema especial visa manter o ordenamento em locais com fluxo intenso de pessoas nos finais de semana - Divulgação/PMSPA

Publicado 03/01/2022 16:36

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia preparou um esquema especial de trabalho para garantir o ordenamento e as fiscalizações em locais com fluxo intenso de pessoas em São Pedro da Aldeia durante a alta temporada. Os serviços serão reforçados nos finais de semana, com aumento no quantitativo de agentes de segurança. Já com a nova estratégia em vigor, a Guarda Civil Municipal não registrou ocorrências no primeiro fim de semana do ano.

O planejamento prevê 13 guardas municipais e 12 vigilantes a mais nas ruas da cidade. O trabalho será dividido em turnos, com o uso de motocicletas, viaturas de pronta resposta, apoio da equipe de fiscalização de posturas e da Defesa Civil Municipal. Tendas estão sendo montadas na Praia do Sol e na Praia do Sudoeste durante o dia para facilitar o ordenamento dos locais.

De acordo com o Secretário de Segurança e Ordem Pública, José Maria Cadimo, com o reforço do efetivo será possível executar um patrulhamento preventivo mais eficiente. “Nossos agentes estarão em deslocamento pelas imediações das praças, espaços públicos e orlas das praias aldeenses. Os investimentos em segurança pública seguem as diretrizes do prefeito, Fábio do Pastel”, afirmou.

Para dar mais mobilidade aos agentes durante os períodos de trânsito intenso, nove motocicletas estão disponíveis. A operação, iniciada neste fim de semana, segue até o fim da alta temporada.