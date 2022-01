Aos poucos, durante esta semana, o serviço deverá se estender a diversos setores públicos - ASCOM

Publicado 10/01/2022 14:38

Em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, está sendo realizada a testagem de Covid-19 dos servidores públicos. A ação da prefeitura começou na última sexta-feira (7) e aconteceu em três pontos: na Vigilância em Saúde, na Secretaria de Saúde e na Residência Terapêutica. Aos poucos, durante esta semana, o serviço deverá se estender a diversos setores públicos.

Durante a manhã desta segunda-feira (10), os funcionários do prédio principal foram testados. O objetivo da ação, segundo a Secretaria de Saúde, é conter a disseminação do vírus, verificando a saúde dos funcionários para garantir a continuidade dos serviços oferecidos e a segurança da população que procura atendimento nas repartições públicas do município.